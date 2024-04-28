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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Yayın esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 07:31
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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı.

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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden kullanıcının bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi.

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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

7 YAŞINDAKİ KIZINI DÖVDÜ, OĞLUNU BANYOYA KİLİTLEDİ

Açtığı canlı yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını tersleyen anne M.C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövdü.

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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

Oğlunu da rahat canlı yapabilmek için banyoya kilitleyen kadın, çocuklarıyla ilgilenmediğini söyleyen sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti.

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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip, SMA hastalarına yardım edenleri de eleştirdi.