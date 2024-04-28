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TikTok sapkınlığı sınır tanımıyor! Canlı yayında iki çocuğuna şiddet uyguladı | Kanlar içindeyken...
Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Yayın esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 07:31Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 07:31