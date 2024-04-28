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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınladığı "Mecbursun" şarkısını tekrar yorumladı. 60'ıncı yaşına merdiven dayan Erener, bu kez sadece sesiyle değil, dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekti. Sertab Erener'in bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, son hali Seda Sayan'a benzetildi. İşte Erener'in şoke eden değişimi...

Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:17
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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Ünlü şarkıcı, bir süredir ekranlardan uzaktı. Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı.

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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

60'ıncı yaşına merdiven dayayan Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise Sertab Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.

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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Sertab Erener'in bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Seda Sayan'a benzetildi

Erener'e bazı sosyal medya kullanıcıları, "Seda Sayan olmuş", "Fazla abartmış" gibi yorumlarda bulundu.