Sertab Erener değişimiyle herkesi şoke etti! Estetiği fazla abarttı! Görenler Seda Sayan sanıyor...

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınladığı "Mecbursun" şarkısını tekrar yorumladı. 60'ıncı yaşına merdiven dayan Erener, bu kez sadece sesiyle değil, dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekti. Sertab Erener'in bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, son hali Seda Sayan'a benzetildi. İşte Erener'in şoke eden değişimi...