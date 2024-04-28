Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli ölümü! Şüpheli kocaya müebbet talebi
İstanbul Ümraniye'de Mart 2022'de evinin balkondan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin eşi Erol Acar'a (34) açılan davanın detayları ortaya çıktı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
08:55
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Ece Kılıçaslan Acar'ın anne ve babasının ifadesinde, 10 yıllık eşi tarafından şiddet, aşağılama ve tehdide maruz kalarak daha önce şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine soruşturma genişletildi.
"TOKAT ATTIM AMA BARIŞTIK"
Erol Acar ifadesinde, mutfaktan tencere sesi geldiğini ancak eşine seslendiğinde cevap alamadığını, daha sonra mutfağa gittiğini eşinin orada olmaması üzerine balkondan baktığında eşinin aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.
"Olayla ilgim yok" diyen şüpheli, daha önce eşine tokat attığını ama barıştıklarını dile getirdi ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
OLAYIN KİLİT TANIĞI ÇOCUKLARI
Çiftin 9 yaşındaki kızı ilk ifadesinde tartışma sesi duymadığını belirtse de yeniden alınan ifadede ailesinin tartıştığını, önceleri babasının annesini dövdüğünü anlattı.
Olaya ilişkin dinlenen diğer aile fertleri ise çiftin sık sık tartıştığını, genç kadının eşinin kendisine ve çocuklarına bir şey yapmasından korktuğu için boşanmadığını söylediğini aktardı.