Mahmut Övür: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen FETÖ içindeki kavgayı ifşa etti. Ebuseleme Gülen, örgüt lideri Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldığını duyururken, bu iddia yalanlanmadı. Kaçırılma olayıyla örgüt içi kavganın yeni boyut kazandığı Gülen'in sözde imamlarından Mustafa Özcan'ın Pensilvanya'daki FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kestiği öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, terör örgütü içinde yaşanan güç savaşlarıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

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