FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu olan ve örgütün bir diğer önemli ismi, FETÖ'nün "Yargı İmamı" Osman Karakuş'un kızıyla evli olan Ebuseleme Gülen, sosyal medyada paylaştığı video ile FETÖ içindeki kavgayı ifşa etti.

Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan FETÖ kampından götürüldüğünü çektiği video ile duyurdu.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Fetullahçı terör örgütü içinde yaşanan güç savaşları ve kaosu ele alan bir yaz kaleme aldı. İşte Övür'ün "FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü" başlıklı yazısı: