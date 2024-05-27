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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen FETÖ içindeki kavgayı ifşa etti. Ebuseleme Gülen, örgüt lideri Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldığını duyururken, bu iddia yalanlanmadı. Kaçırılma olayıyla örgüt içi kavganın yeni boyut kazandığı Gülen'in sözde imamlarından Mustafa Özcan'ın Pensilvanya'daki FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kestiği öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, terör örgütü içinde yaşanan güç savaşlarıyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:27
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu olan ve örgütün bir diğer önemli ismi, FETÖ'nün "Yargı İmamı" Osman Karakuş'un kızıyla evli olan Ebuseleme Gülen, sosyal medyada paylaştığı video ile FETÖ içindeki kavgayı ifşa etti.

Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan FETÖ kampından götürüldüğünü çektiği video ile duyurdu.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Fetullahçı terör örgütü içinde yaşanan güç savaşları ve kaosu ele alan bir yaz kaleme aldı. İşte Övür'ün "FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü" başlıklı yazısı:

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

İçeride ne gerçek FETÖ'cülerin kirli oyunları bitti, ne de FETÖvari yapıların kumpas peşinde koşmaları... Türkiye son 10 yılda enerjisinin büyük kısmını devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve küresel güçlerin aparatı olan bu kirli yapılarla mücadeleye harcadı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

Ağır bedeller ödedi ama onların "inlerine girmeyi" de başardı. Ancak hala içeride kalıntıları ve bir kısım heveslileri de boş durmuyor fırsat buldukça başlarını inlerinden çıkartıp kumpasa devam ediyor.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

Oysa yedikleri derin darbenin, melanetin merkezi Pensilvanya'da nelere yol açtığından haberleri yok. Orada birkaç yıldır bir suç imparatorluğunun çöküşe giden rezaleti yaşanıyor.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim neden kaçırdı? FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kesti

Hatırlayın, bu köşede de birkaç kez, 15 Temmuz kirli darbe ve işgal girişimi sonrası FETÖ'cülerin Pensilvanya ve ABD'de karıştıkları yolsuzlukları, birbirlerini "darbeci" diye suçladıklarını yazmıştık.