Libya'nın Türk Başbakanı Sadullah Koloğlu'nun oğlu A Haber'e anlattı

Libyalılar bağımsızlıklarını kazandıklarında bir Türk'e davette bulunmuştu... "Gel, ilk başbakanımız ol" demişlerdi. Libyanın ilk başbakanı, "Arap kaymakam" adıyla ünlü Sadullah Koloğlu'ydu. Koloğlunu, tarihçi ve gazeteci oğlu Orhan Koloğlu A Haber'e anlattı.

Bir zamanların, Osmanlı toprağıydı Libya! Ve o topraklarda, Osmanlı düzenini koruyan, Anadolu çocukları vardı!

Onlara, "Kuloğulları" deniyordu!

Kuloğulları, 16'ıncı yüzyıldan çöküşe kadar, Kuzey Afrika'da, Osmanlı'yı yaşatan güçtü!

Kuloğulları, güvenilirdi. İmparatorluk zayıflayınca, içlerinden, yetenekli olanlar seçilip, İstanbul'da eğitildi. 1886 doğumlu Sadullah Bey de,

onlardan biriydi.

Anadoluyu karış karış gezip kaymakamlık yapan Sadullah Koloğlu'na, halk, tam da bu nedenle, bir isim verdi: Arap kaymakam

"Arap kaymakam" Sadullah Koloğlu, valilikten emekli olup köşesine çekildiğinde, Libya'dan beklenmedik bir teklif geldi.

Libyalılar, ondan, ilk başbakanları olmasını istedi! Libya, o yıllarda, İtalyan boyunduruğundan henüz kurtulmuştu.

Halk yıllar yılı bilerek cahil bırakılmıştı. Ülkede ne eli kalem tutan vardı, Ne devlet idaresinden anlayan kimse.

Böylece, Anadolu'nun "Arap kaymakamı", Libya'nın, "Türk başbakanı" oldu. Sene 1949'du!

Libya'nın ilk başbakanı Sadullah Koloğlu, 3 yıl boyunca gecesini gündüzüne kattı. Libya halkı için sağlığını kaybedecek kadar çok çalıştı. Koloğlu, ölümünden sonra Libya topraklarına defnedildi. Ondan geriye ise 25 sterlinlik miras ve onurlu bir hayat kaldı.

Oğlu Orhan Koloğlu ise babasını A Haber'e anlattı.