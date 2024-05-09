09 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Hastanelerde onaylı randevu dönemi! Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, MHRS'de yapılan değişikliklerin detaylarını tek tek açıkladı. Randevu sisteminde yapılan değişikliğine göre ertesi gün randevusu olan hasta saat 20.00'ye kadar onay verecek. Onaylı randevu sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? İşte MHRS onaylı randevu sisteminin ayrıntıları A Haber ekranlarında…