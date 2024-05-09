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Hastanelerde onaylı randevu dönemi! Bakan Koca açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 18:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, MHRS'de yapılan değişikliklerin detaylarını tek tek açıkladı. Randevu sisteminde yapılan değişikliğine göre ertesi gün randevusu olan hasta saat 20.00'ye kadar onay verecek. Onaylı randevu sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? İşte MHRS onaylı randevu sisteminin ayrıntıları A Haber ekranlarında…
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