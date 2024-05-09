Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı! Çeçen lider "hasta" iddialarına cipi çekerek yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandığı görüntülerle dikkat çeken Çeçen lider Ramazan Kadirov, elleriyle cipi çekerek "güçlüyüm" mesajı verdi. O çok konuşulan görüntüler için, Moskova’ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den ayrıntıları aktardı. İşte detaylar…

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