09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı! Çeçen lider "hasta" iddialarına cipi çekerek yanıt verdi

Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı! Çeçen lider "hasta" iddialarına cipi çekerek yanıt verdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2024 19:10
Geçtiğimiz günlerde merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandığı görüntülerle dikkat çeken Çeçen lider Ramazan Kadirov, elleriyle cipi çekerek "güçlüyüm" mesajı verdi. O çok konuşulan görüntüler için, Moskova’ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den ayrıntıları aktardı. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadirov’dan güçlüyüm mesajı!
Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Sağlıkta beyaz reform!
Sağlıkta beyaz reform!
Kene ile doğal mücadele!
Kene ile doğal mücadele!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
TikTok yasaklanacak mı?
TikTok yasaklanacak mı?
Filistin’de vahşet artık durmalı
"Filistin'de vahşet artık durmalı"
Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü
Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak?
Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak?
Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatı
Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatı
Daha Fazla Video Göster