09 Mayıs 2024, Perşembe
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Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı! Çeçen lider "hasta" iddialarına cipi çekerek yanıt verdi
Geçtiğimiz günlerde merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandığı görüntülerle dikkat çeken Çeçen lider Ramazan Kadirov, elleriyle cipi çekerek "güçlüyüm" mesajı verdi. O çok konuşulan görüntüler için, Moskova’ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den ayrıntıları aktardı. İşte detaylar…