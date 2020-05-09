LGS ve YKS adaylarına A Haber ekranlarında altın öneriler! Koronavirüs sürecinde sınava nasıl hazırlanmalı?

LGS ve YKS’ya girecek adaylar koronavirüsün gölgesinde sınava nasıl hazırlanmalı? Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, A Haber canlı yayınına bağlanarak milyonlarca öğrenci için önemli ipuçları paylaştı. Hatice Yılmaz, “Bu sene öğrenciler daha okul kapısına geldikleri andan itibaren değişik bir sistemle içeri alınacaklar. Okul dışında bile çocuklar ve aileler sosyal mesafe kuralına dikkat edecekler. Girişte ellere dezenfektan sıkılacak ve birer maske verilecek. Deneme sınavı çözerken mutlaka kendilerini alıştırmak için maske takmaları gerekir. Öğrencilerin bu konuda hazırlık yapmaya başlamaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı. İşte eğitim uzmanı Hatice Yılmaz’ın öğrencilere tüm tavsiyeleri…