Konya’da uluslararası Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatı

Konya, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Tatbikata çok sayıda ülke katılıyor. Tatbikatın amacı; personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında ülkelerin birlikte çalışmasını sağlamak.

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