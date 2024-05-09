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Konya’da uluslararası Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 09.05.2024 15:48
Konya, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Tatbikata çok sayıda ülke katılıyor. Tatbikatın amacı; personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında ülkelerin birlikte çalışmasını sağlamak.
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Milli Anadolu Ankası-2024 tatbikatı
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