19 Mayıs 2024, Pazar
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AK Parti’de ilk kamp milletvekillerine! AK Parti vekilleri Kızılcahamam’da buluşuyor
AK Parti'de değişimin etkisi önümüzdeki hafta itibariyle hissedilmeye başlanacak. 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında milletvekilleri için istişare kampı düzenlenecek süreç daha sonra belediye başkanları ile devam edecek. Değişime giden yolda önce kamp sonra da kongre yapılacak. Kamplarda Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konularda bakanlar sunum yapacak AK Parti iç siyasetin yol haritasını da ele alacak.