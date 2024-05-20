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A Haber Tahran’da! Reisi’nin hayatını kaybetmesi sonrası neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 08:58
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza yaptı. Reisi ile Dışişleri Bakanı helikopter kazasında öldü. Reisi’nin yerine kim geçecek? Tahran’da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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A Haber Tahran’da!
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