A Haber Tahran’da! Reisi’nin hayatını kaybetmesi sonrası neler yaşanıyor?

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza yaptı. Reisi ile Dışişleri Bakanı helikopter kazasında öldü. Reisi’nin yerine kim geçecek? Tahran’da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.

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