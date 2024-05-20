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Dünya televizyonlarında bir ilk! A Haber İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin öldüğü kaza bölgesinde

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.05.2024 10:24
Dün akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin olduğu helikopter Verzigan bölgesinde düştü. Akıncı TİHA’nın bulduğu enkaz bölgesinden acı haberler paylaşıldı ve Reisi ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş kaza bölgesinden son gelişmeleri aktardı.
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