Dünya televizyonlarında bir ilk! A Haber İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin öldüğü kaza bölgesinde

Dün akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin olduğu helikopter Verzigan bölgesinde düştü. Akıncı TİHA’nın bulduğu enkaz bölgesinden acı haberler paylaşıldı ve Reisi ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş kaza bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

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