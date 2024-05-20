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Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 11:21
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Akıllarda ise kaza mı yoksa bir sabotaj mı sorusu kaldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, "Belki de Reisi, orada ölmedi daha önce öldü ve burada öldü süsü verildi." dedi. İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar...
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