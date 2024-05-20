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Helikopterin enkazından yeni görüntüler! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 11:39
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı. Reisi ile Dışişleri Bakanı helikopter kazasında öldü. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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