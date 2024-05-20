Helikopterin enkazından yeni görüntüler! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı. Reisi ile Dışişleri Bakanı helikopter kazasında öldü. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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