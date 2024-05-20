Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

Tüm iddialar fanlar arasında konuşulurken sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapıldı: "Lütfen biri Hilmi Cem'e sezon başından beridir Aleyna'nın ona göz ucuyla bile bakmadığını ama kendisinin reddedilmiş erkek tribini sonuna kadar bize fark ettirdiğini anlatsın bu gevşek ağızlıyı izlerken utanıyorum artık"