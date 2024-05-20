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Survivor'dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre'den sonra Hilmi Cem...

Survivor All Star'da, sezon boyunca yaşanan çeşitli olayların dışında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde adaya veda eden Aleyna KalaycıoğLu, Yunus Emre'yi takipten çıkarmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aleyna'nın son hamlesi herkesi şoke etti. Hilmi Cem ve Aleyna arasındaki ilişkide yaşanan gerginliklerdi. Kalaycıoğlu, Hilmi Cem İntepe hakkında bir paylaşımı beğendi. İkili arasında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:54
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Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

Sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna da geçtiğimiz hafta adaya veda etmişti. Ancak, yarışmadan elenmesi daha çok konuşulmasına sebep oldu.

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Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

Yunus Emre ile yakınlığıyla bilinen Kalaycıoğlu, adaya veda ettikten sonra Yunus Emre'yi sosyal medya hesabından silmişti.

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Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

Kalaycıoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi. Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de Hilmi Cem hakkındaki bir yorumu beğenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

İddiaya göre; Hilmi Cem daha yarışmaya katılmadan önce WhatsApp gruplarında Aleyna'yı çok beğendiğine dair ifadelerde bulunuyordu. Ancak reddedilmesiyle tavır alması da bir oldu.

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Survivor’dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu’ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre’den sonra Hilmi Cem...

Tüm iddialar fanlar arasında konuşulurken sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapıldı: "Lütfen biri Hilmi Cem'e sezon başından beridir Aleyna'nın ona göz ucuyla bile bakmadığını ama kendisinin reddedilmiş erkek tribini sonuna kadar bize fark ettirdiğini anlatsın bu gevşek ağızlıyı izlerken utanıyorum artık"