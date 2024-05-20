20 Mayıs 2024, Pazartesi
Survivor'dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan şaşırtan hamle! Yunus Emre'den sonra Hilmi Cem...
Survivor All Star'da, sezon boyunca yaşanan çeşitli olayların dışında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde adaya veda eden Aleyna KalaycıoğLu, Yunus Emre'yi takipten çıkarmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aleyna'nın son hamlesi herkesi şoke etti. Hilmi Cem ve Aleyna arasındaki ilişkide yaşanan gerginliklerdi. Kalaycıoğlu, Hilmi Cem İntepe hakkında bir paylaşımı beğendi. İkili arasında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:54
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