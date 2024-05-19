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Samsun'da 19 Mayıs coşkusu! SOLOTÜRK 19 Mayıs'a özel gösteri uçuşu yaptı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 19.05.2024 17:04
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o noktadan detayları aktardı.
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SOLOTÜRK 19 Mayıs’a özel gösteri uçuşu yaptı
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