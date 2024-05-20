Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

ŞÜPHE ÜRETEN KAZA

Pek çok çelişki tutarsızlık ve hem güvenlik prosedürü ihlali şüphe üreten bir kaza ile karşı karşıyayız. Biz birilerinin istediği gibi bir okumamı yapmalıyız yoksa bağımsız bir muhakeme mi yapmalıyız?



Ben bağımsız muhakemeyi tercih edip bazı sorular soracağım ve mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım.