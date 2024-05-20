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Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Akıllarda ise kaza mı yoksa bir sabotaj mı sorusu kaldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, "Belki de Reisi, orada ölmedi daha önce öldü ve burada öldü süsü verildi." dedi. İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:32
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Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri güzergah dışı mı uçuyordu? Kötü hava şartlarına rağmen uçuş neden iptal edilmedi? Helikopterin enkazına neden 15. saatte ulaşılabildi?

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Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

A HABER'DE ÇARPICI DETAYLAR

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

ŞÜPHE ÜRETEN KAZA

Pek çok çelişki tutarsızlık ve hem güvenlik prosedürü ihlali şüphe üreten bir kaza ile karşı karşıyayız. Biz birilerinin istediği gibi bir okumamı yapmalıyız yoksa bağımsız bir muhakeme mi yapmalıyız?


Ben bağımsız muhakemeyi tercih edip bazı sorular soracağım ve mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım.

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Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

ORADA NE İŞİ VARDI?

Helikopterin o dağlık bölgede kötü hava koşulları içerisinde ne işi vardı? Helikopterle ilgili görevlere iştirak etmiş olan bir kişi olarak bir takım idari görevler vardır taktik görevler vardır ve bunun gibi bir takım protokol görevleri vardır. Bu bir idari görev değil. Hava koşullarını zorlamayı gerektiren bir taktik görev değil.

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Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi

DİĞER HELİKOPTERLERE BİR ŞEY OLMADI

Girmemeniz gereken bir alana bu helikopteri neden soktunuz? Ve kim soktu? 3 tane helikopter olduğu iddia ediliyor. İlginç bir şekilde diğer helikopterlere bir şey olmuyor. Önemli kişileri taşıyan helikopter düşüyor.