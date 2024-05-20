20 Mayıs 2024, Pazartesi
Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı komplo teorisi: Reisi belki de orada ölmedi! Helikopter kazası süsü verildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Akıllarda ise kaza mı yoksa bir sabotaj mı sorusu kaldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, "Belki de Reisi, orada ölmedi daha önce öldü ve burada öldü süsü verildi." dedi. İşte Reisi'nin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:32
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