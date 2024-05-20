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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Çukur dizisiyle kariyerinde hız yükselen Dilan Çiçek Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'ne giden güzel oyuncu, son olarak kıyafetiyle dikkat çekti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Deniz'in ailesi merak edildi. Annesiyle yan yana görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dilan Çiçek Deniz'in annesi bakın kimmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:00
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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde...

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Deniz, İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan 2022 yılının kasım ayında ayrılmış, daha sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamıştı.

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Yazıcıoğlu'yla da ilişkisi kısa sürede biten oyuncu, şimdi ise tarzıyla gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne gitti.

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Siyah transparan elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun, sadece göğüs uçlarını kapatan transparan üstü ve altında bulunan kabarık siyah eteğiyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

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29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Diğer yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda annesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. Dilen Çiçek Deniz'in annesinin kim olduğu merak edildi. İşte ünlülerin merak edilen anneleri...