29 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz annesinin kopyası çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız...

Çukur dizisiyle kariyerinde hız yükselen Dilan Çiçek Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'ne giden güzel oyuncu, son olarak kıyafetiyle dikkat çekti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Deniz'in ailesi merak edildi. Annesiyle yan yana görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dilan Çiçek Deniz'in annesi bakın kimmiş...