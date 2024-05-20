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A Haber özel görüntülere ulaştı! Dışişleri Bakanı ve Tebriz Cuma İmamı’nın cenazesi böyle taşındı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.05.2024 10:57
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Kazanın ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İranlı yetkili aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi. Cenazelerin taşınma anına dair görüntülere A Haber ulaştı.
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