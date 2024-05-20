20 Mayıs 2024, Pazartesi
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A Haber özel görüntülere ulaştı! Dışişleri Bakanı ve Tebriz Cuma İmamı’nın cenazesi böyle taşındı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Kazanın ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İranlı yetkili aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi. Cenazelerin taşınma anına dair görüntülere A Haber ulaştı.