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İran Cumhurbaşkanı Reisi düşen helikopterde hayatını kaybetti! A Haber kaza bölgesinde

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.05.2024 08:52
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Enkaza ulaşan ekipler kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da bulunuyordu. Kaza bölgesine giden A Haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.
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