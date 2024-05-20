İran Cumhurbaşkanı Reisi düşen helikopterde hayatını kaybetti! A Haber kaza bölgesinde

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. Enkaza ulaşan ekipler kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da bulunuyordu. Kaza bölgesine giden A Haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.

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