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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 09:23
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı. Reisi ile Dışişleri Bakanı helikopter kazasında öldü. Reisi'nin yerine kim geçecek? Tahran'da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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