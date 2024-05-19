CHP’de kimler ihraç edilecek? 7 binin üzerinde dilekçe tek tek incelenecek

CHP, yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelerin disiplin kuruluna sevki için çalışma başlatmış örgütlerden bu kişilerin tespit edilip genel merkeze bildirilmesi istenmişti. Şu ana kadar Genel Merkeze ulaşan şikayet dilekçesi sayısının yedi bini aştı. Peki süreç nasıl işleyecek? Kimler disipline gönderilecek? İşte ayrıntılar…

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