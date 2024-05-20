Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Şaban Ataş cinayetinde 3 tutuklama! Oğlu gözyaşları içinde anlattı

Türkiye'de haftalarca konuluşan Şaban Ataş cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı. Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Cesedi 53 gün sonra bulunan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, şoke eden itirafta bulunmuştu. . Cinayeti itiraf eden Emine, Burhanettin'in Şaban'a önce beyzbol sopası ile vurduğunu daha sonra ise iple boğduğunu söyledi. Burhanettin ise tüm iddiaları reddetmişti. Müge Anlı bugünkü yayınında konuya ilişkin gelişmeyi duyurdu. Diğer yandan Emine'nin oğlu Mehmet, stüdyoya gelerek açıklamalarda bulundu. İşte Şaban Ataş olayında son gelişmeler...