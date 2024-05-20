Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini yazdım, söyledim. Çünkü Okan hoca, Fenerbahçe maçlarında saldırmadı, hep savundu.

"ARDA KARDEŞLER, SEZONUN GELENEĞİNİ YERİNE GETİRDİ..."

21'de Arda Kardeşler sezon geleneğini yerine getirdi, Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Zaten Fenerbahçelilerin itirazı, 2 Nisan toplantısı, Süper Kupa protestosu bu yüzdendi. Galatasaray'ın şanssızlık yaşamasına bile izin vermeyen sistem, Fenerbahçe'yi eksik oynattı. Çağlar'ın golü bir yerde adaletin tecellisi.