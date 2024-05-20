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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray'ın karizmasını çizdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan sarı kırmızılılar olaylı derbide ezeli rakibine mağlup olarak taraftarını evlerine üzgün yolladı. Sarı lacivertliler ise dev derbiyi kazanarak şampiyonluk umudunu son haftaya bıraktı. Maç öncesi ve maç sonrası yaşanan olaylar maçın önüne geçerken usta yorumculardan çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:37
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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgilç ve Murat Özbostan olaylı derbi sonrası çok çarpıcı sözler söyledi. Hakem Arda Kardeşler'in kararları doğru muydu? G.Saray neden kaybetti? Fenerbahçe neyi başardı? İşte yazarlardan çok çarpıcı derbi yorumları...

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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

GÜRCAN BİLGİÇ: LİGİN AĞABEYİ

Djiku, "Gurur maçına çıkacağız" demişti; çıktılar… "Hakemi de yeneceksiniz" demişlerdi; yendiler… "Hesabı son hafta görürüz" diye yola çıktılar; yaptılar… 18 yaşındaki çocuklara gol atıp, sevinç kulesi kuranlara aslında ne olacağını söylemeleri lazımdı; anlattılar. Fenerbahçe daha inanmış takım olarak çıktı sahaya. Ders verdiler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…"

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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini yazdım, söyledim. Çünkü Okan hoca, Fenerbahçe maçlarında saldırmadı, hep savundu.

"ARDA KARDEŞLER, SEZONUN GELENEĞİNİ YERİNE GETİRDİ..."

21'de Arda Kardeşler sezon geleneğini yerine getirdi, Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Zaten Fenerbahçelilerin itirazı, 2 Nisan toplantısı, Süper Kupa protestosu bu yüzdendi. Galatasaray'ın şanssızlık yaşamasına bile izin vermeyen sistem, Fenerbahçe'yi eksik oynattı. Çağlar'ın golü bir yerde adaletin tecellisi.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray’ın karizmasını çizdi

Fenerbahçe takım olarak kendini taraftara affettirdi. Fred'e bir parantez... Kadıköy'de onu da sahaya çıkarmamışlardı Galatasaray maçında. Anladınız mı hesapları, nakış nakış işlemeleri, verilmeyen -verilen kartları. İsmail Kartal'a, takımın üstünden elini çekmeyen Ali Koç'a, dimdik duran Fenerbahçe takımına ve RAMS Park'a gelip susmayanlara selam olsun. Şimdi anlatsınlar mayısların kimin olduğunu, nasıl olduğunu.