20 Mayıs 2024, Pazartesi
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler: Fenerbahçe Galatasaray'ın karizmasını çizdi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan sarı kırmızılılar olaylı derbide ezeli rakibine mağlup olarak taraftarını evlerine üzgün yolladı. Sarı lacivertliler ise dev derbiyi kazanarak şampiyonluk umudunu son haftaya bıraktı. Maç öncesi ve maç sonrası yaşanan olaylar maçın önüne geçerken usta yorumculardan çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:37
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25