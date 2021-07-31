31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Konya'da eve silahlı saldırı: 7 kişi öldürüldü! Ev ateşe verildi! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'İdeolojik! söylemi provokasyondur
Konya'da bir evde aynı aileden tam 7 kişi katledildi. Saldırı sonrası ev ateşe verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetlerin 11 yıldır süren husumet nedeniyle İşlendiğini söyledi. Olayın birileri tarafından İstismar edilmeye çalışıldığına dikkati çeken soylu, "Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın" dedi. Katliam üzerinden, "Etnik ve ideolojik cinayet" provokasyonunu yürütenlere tepkiler de peş peşe geldi.