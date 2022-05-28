28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan millet düşmanlarına özgürlük sözü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi davasından müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını belirterek destek istedi. Van'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.