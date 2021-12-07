07 Aralık 2021, Salı
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Katar ile hangi anlaşmalar imzalandı? İşte Katar ile Türkiye arasındaki 12 anlaşmanın detayları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Başkan Erdoğan, "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeyece çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.