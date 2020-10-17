Karadeniz’de yeni müjde açıklanacak! Bu kaynak ne anlama gelecek? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Karadeniz’de tarihi bir gün yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinden tüm dünyaya çok önemli açıklamalar yapacak. Yeni rezerv kaynağı duyurulacak. Peki bu kaynak ne anlama gelecek? Bundan sonra neler olabilir? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna verdi.

"ÇIKARILMA MALİYETİ..."

Doç. Dr. Kadir Tuna, "Muhtemelen açıklanacak rezerv 320 milyar metreküp rezervin çok çok üstünde olacak. Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketimi var. 320 milyar metreküp 7 yıla hitap ediyordu. Şimdi ise Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir miktar olacak. Rezerv miktarı arttıkça çıkarılma maliyeti de optimum düzeye gelecek" dedi.