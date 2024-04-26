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Yeni eğitim müfredatı taslağı açıklandı! Yeni müfredat taslağında neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 14:46
Eğitimde yeni müfredat taslağı bugün paylaşıldı. İşte detaylar...
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Yeni eğitim müfredatı taslağı açıklandı
Yeni eğitim müfredatı taslağı açıklandı
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