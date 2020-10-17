Karadeniz’de tarihi gün! Uzman isim A Haber’de yorumladı: Ciddi yukarı yönlü bir revizyon bekliyorum

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “320 milyar metreküp açıklandığında biliyorsunuz 3 bin 500 metre derinliğe inilmişti ve bin metre daha inileceği açıklanmıştı. Verilerin daha olumlu olduğu ve daha derine inildiğinde büyük bir rezerv beklenildiği söyleniyordu. Nitekim o güne geldik. Burada rakamlar paylaşmak spekülasyona neden olabilir. Bunun ciddi çalışmaları yapılıp ona göre açıklamalar yapılıyor. Ciddi yukarı yönlü bir revizyon bekliyorum. Bu haliyle bile dev yatak kategorisine giriyor. 3 yıl içerisinde çıkarılabilecek bir durum. 320 milyar metreküp çıkarılmaya ve götürülmeye değer. Biz de böyle bir tartışma yok. Romanya’da bulunan 50 milyar metreküp ile ilgili bir tartışma oldu ama bizde yok” ifadelerini kullandı.