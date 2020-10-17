Nefesler tutuldu! Başkan Erdoğan müjdeyi bugün açıklıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz'e çevildi. 21 Ağustos'ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek. Erdoğan'ın, gazın çıkarılması ve karaya ulaştırılmasına dair de detaylar vermesi bekleniyor. Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.

İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI

Türkiye'nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı'ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni'nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.