Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?

Afetlerde araç sigortaları nasıl devreye girer? Hangi afet durumlarında hasarı sigorta karşılar? Trafik ve kasko sigortası doğal afet zararlarını karşılar mı? Uzman isim A Haber'de anlattı.

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