26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?

Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 14:42
Afetlerde araç sigortaları nasıl devreye girer? Hangi afet durumlarında hasarı sigorta karşılar? Trafik ve kasko sigortası doğal afet zararlarını karşılar mı? Uzman isim A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?
Fırtına hasarını sigorta karşılar mı?
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
İYİ Parti’de kongre süreci nasıl ilerliyor?
İYİ Parti'de kongre süreci nasıl ilerliyor?
Mescid-i Aksa’da cuma namazı
Mescid-i Aksa'da cuma namazı
Tarihi hamamda kazı çalışması!
Tarihi hamamda kazı çalışması!
Taksim’deki terör saldırısı davasında karar
Taksim'deki terör saldırısı davasında karar
Yeni müfredat nasıl olacak?
Yeni müfredat nasıl olacak?
DEM’in Kürt düşmanı çıkışına sert yanıt
DEM’in Kürt düşmanı çıkışına sert yanıt
Parti değil örgüt karargahı!
Parti değil örgüt karargahı!
Yeni müfredat açıklanıyor
Yeni müfredat açıklanıyor
Hollanda Başbakanı Türkiye’ye geliyor
Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geliyor
24 milyar KM uzaktan çip sorunu çözüldü
24 milyar KM uzaktan çip sorunu çözüldü
Daha Fazla Video Göster