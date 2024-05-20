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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Mutsuz evlilik ve boşanma haberleri ne yazık ki son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Ancak son duyduğumuz haber gerçekten şaşırtıcı nitelikte! Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Volkan ile 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Zeynep Demirel boşanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:25
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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel'den üzücü haber geldi.

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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

SABAH'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ünlü çiftin aşkına nazar değdi.

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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel şimdi de özel hayatında yol ayrımında. Volkan ile 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Zeynep Demirel boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız...

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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim.

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13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım.