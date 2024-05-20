13 yıllık aşka nazar değdi! Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor!

Mutsuz evlilik ve boşanma haberleri ne yazık ki son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Ancak son duyduğumuz haber gerçekten şaşırtıcı nitelikte! Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Volkan ile 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Zeynep Demirel boşanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...