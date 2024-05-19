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Muğla'da 19 Mayıs coşkusu! Savaş gemisi TCG Zıpkın Marmaris'te ziyarete açıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 19.05.2024 16:40
Güncelleme:19.05.2024 16:44
Muğla’nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı. A Haber muhabiri Vural Efecik o noktadan detayları aktardı.
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