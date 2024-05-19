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Modernize edilen F-16 testleri başarıyla geçti! Milli görev bilgisayarı kullanıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 19.05.2024 16:39
Güncelleme:19.05.2024 16:41
Savunma sanayinden sevindirici bir haber geldi. Özgür modernizasyonuna tabi tutulan F-16 savaş uçağı, yerli güdümlü mühimmatlarla atış testlerini başarıyla tamamladı. F-16'lar hedefleri tam isabetle vurdu.
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