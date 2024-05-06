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Kabine bugün toplanıyor! Gündem öğretmen atamaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 08:50
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Ankara'nın gündeminde ne var? Detayları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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