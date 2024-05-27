Başoboş köpekler için yasa hazırlığı! Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak

AK Parti, başıboş sokak hayvanlarına yönelik düzenleme hazırlığı yapıyor. Bakım altındaki köpek ihmal edilirse hayvan korumaya alınacak. Belediyelerden 3 yıl içinde bakımevleri kurmaları istenecek. Sahiplenilen köpeği sokağa bırakana 50 bin TL ceza uygulanacak. Tartışılan düzenlemenin ayrıntılarında hangi maddeler yer alıyor? Gelişmeleri A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan avukat Fatih Ünal değerlendirdi.

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