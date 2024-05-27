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İstanbul'da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te bulunan 2 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde erkek cesedi bulundu. Ekipler cesedin kol ve bacak parçaları ile kanlı battaniyeye ulaştı. Vahşet bölgesinde oturan vatandaşlar, "Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu. Cesedin 16 parçaya ayrıldığı tespit edildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:04
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İstanbul’da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerda parçalanmış erkek cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü.

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İstanbul’da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerda parçalanmış erkek cesedi bulundu

Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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İstanbul’da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerda parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi.

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İstanbul’da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerda parçalanmış erkek cesedi bulundu

İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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İstanbul’da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerda parçalanmış erkek cesedi bulundu

"İKİ ARKA SOKAKTA DA..."
Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.