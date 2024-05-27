İstanbul'da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerde parçalanmış erkek cesedi bulundu

"İKİ ARKA SOKAKTA DA..."

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.