27 Mayıs 2024, Pazartesi
İstanbul'da tüyler ürperten vahşet! İki konteynerde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te bulunan 2 ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde erkek cesedi bulundu. Ekipler cesedin kol ve bacak parçaları ile kanlı battaniyeye ulaştı. Vahşet bölgesinde oturan vatandaşlar, "Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu. Cesedin 16 parçaya ayrıldığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:04
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