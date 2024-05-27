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Ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor! Malatya'da 3 bin bina mahkeme kararına göre yıkılacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.05.2024 16:19
Deprem bölgesinde mahkemelik olan ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor. Malatya'da 3 bin bina mahkeme kararına göre yıkılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.
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