Deprem bölgesinde mahkemelik olan ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor. Malatya'da 3 bin bina mahkeme kararına göre yıkılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.

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