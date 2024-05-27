Reisi’nin ölümü sonrası İran’da seçim hazırlığı! Meclis Başkanı adayı Muttaki A Haber’e konuştu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında ölmesiyle, İran siyasetinde büyük bir boşluk oluştu. İranlı siyasilerse, boş koltuklar için adaylığını koydu bile. O isimlerden biri Meclis Başkan Adayı Manuçehr Muttaki. İran'ın eski Dışişleri Bakanı da olan Muttaki A Haber'e konuştu.

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