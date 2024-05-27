KATİL İsrail'den eşi benzeri görülmemiş katliam! Sivilleri diri diri yaktılar

Katil İsrail, bir kez daha Gazze'de sivilleri katletti. Gece saatlerinde refah kentinde, sivillerin sığındığı bölgeye havadan saldırdı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az kırk Filistinli katledildi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, ölen sivillerin yanarak can verdiğini yazdı. Son gelişmeleri Kudüs'te bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Esat Fırat aktardı.

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