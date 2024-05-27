27 Mayıs’ın 64. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın yeni anayasa mesajı ne olacak?

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin 64 yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumu düzenlenecek. Sempozyuma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN