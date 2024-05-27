27 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
27 Mayıs’ın 64. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın yeni anayasa mesajı ne olacak?
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin 64 yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumu düzenlenecek. Sempozyuma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.