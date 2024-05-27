27 Mayıs 2024, Pazartesi
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27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü! MHP lideri Devlet Bahçeli: Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli burada önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hiçbir karanlık emel çizgimizi bozmayacaktır. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bize durum hatırlatması yapanları insan yerine koymayacağız." dedi.