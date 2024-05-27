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İran'da gündem yeni cumhurbaşkanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 13:30
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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