Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Hangi formüller uygulanacak? İşte A Haber’in ulaştığı teklifin taslak metni

Türkiye'nin tartıştığı başıboş köpek sorunu ile yasa teklifinin taslak metnine A Haber ulaştı. Bu hazırlık aşaması süren teklifin sadece taslak metni ve üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kısırlaştırma mı yoksa uyutma mı? Formül ne? Sokak hayvanı sorunu nasıl çözülür? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak değerlendirdi.

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