Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs'ta net mesaj: Darbecileri affetmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan 27 Mayıs darbesinin, darbelerin önünü açtığını vurgularken "Darbecileri affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan diğer yandan en çok darbe girişimine maruz kalan hükümet olduklarının altını çizerken "Geri adım atmayacağız" dedi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Başkan Erdoğan "Bu anayasa ile yola devam edemeyiz. Sivil anayasa için olgunluğa sahibiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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