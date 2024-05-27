A Haber Propaganda | Medya kuruluşları neden İsrail’den korkuyor?

Batı basınının İsrail söz konusu olduğunda "objektif kalamadığı" bir çok yalan haber ile tescillenmiş bir gerçek. Peki, medya kuruluşları İsrail'den neden korkuyor? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde İsrail'in Batı medyası üzerinde kurduğu "hegemonya araçlarını" getireceğiz ekranlarınıza.

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