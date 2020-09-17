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İzmir Körfezi’nde kirlilik tartışmaları! Uzman isim nasıl başarılacağını A Haber’de açıkladı

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Giriş: 17.09.2020 13:06
Güncelleme:17.09.2020 13:18
Kötü kokuyla gündemden hiç düşmeyen İzmir Körfezi ile ilgili temiz dere uyarısı geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 3 yıl içerisinde İzmir Körfezi’ni temizleyeceğini ve Alsancak’tan karşıya kadar yüzeceğini belirtti.  Konuyla ilgili A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Bu mantıkla değil 3 yıl 33 yıl dahi yüzmek mümkün değil bu noktada. Hala daha buraya ciddi bir kirlilik akışı var. 17 yıl öncede bu sorun vardı. Yine aynı konuları söyledim. Ne zaman ki derelerden temiz su gelirse o zaman olur.” dedi. Yaşar Doğan, “Temiz su girişi sağlanırsa Konak-İnciraltı arasında 1 yıl içinde bu suya girilebilir. Bunun için olaya bilimsel yaklaşmak lazım.” ifadelerini kullandı.
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