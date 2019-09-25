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25.09.2019
İzmir Çeşme'de rezidans oyunu
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp, otel yerine rezidanslar yapıyor. Havuzlu rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Birçoğu yazlık olarak kullanılan rezidanslar, Çeşme turizmini de olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ise CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
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